Italia - Austria, Immobile torna a Wembley: ecco l'ultima volta

RASSEGNA STAMPA - Ci siamo, è il giorno di Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei. La Nazionale scenderà in campo nella meravigliosa cornice di Wembley per cercare di centrare il passaggio del turno e volare ai quarti, dove incontrerebbe una tra Belgio e Portogallo. Le probabili formazioni confermano Immobile al centro dell'attacco insieme a Insigne e Berardi. Come riporta la rassegna di Radiosei, se per l'attaccante del Sassuolo sarà la prima volta nel prestigioso stadio inglese, per Ciro e Lorenzo c'è già un precedente: era il 27 marzo 2018, amichevole davanti a 82 mila spettatori, in panchina, come ct ad interim azzurro prima di Mancini, c'era Di Biagio, finì 1-1 con gol di Vardy e Insigne su rigore quasi allo scadere. Oggi il bis conta di più.

