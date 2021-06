Euro 2020, le probabili formazioni di Italia - Austria: Acerbi per Chiellini, confermato Immobile

ITALIA AUSTRIA PROBABILI FORMAZIONI - Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza di questo pomeriggio per Londra dove domani, a Wembley, affronterà l'Austria nella gara valida per l'ottavo di finale degli Europei. In gruppo Chiellini, in campo prima degli altri per fare un po' di stretching prima di aggregarsi, mentre è ancora assente Florenzi a causa dell'infortunio muscolare che l'ha bloccato da giorni. La formazione sembra ormai decisa con Di Lorenzo al posto di Florenzi e Acerbi per Chiellini, non ancora pronto. In attacco si va verso la conferma del tridente Berardi-Immobile-Insigne. Il grande punto di domanda riguarda Verratti e Locatelli. Chi partirà dal primo minuto accanto a Jorginho e Barella?

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.