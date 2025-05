Juve, non solo Alberto Costa: Tudor pensa a Douglas Luiz contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ben nove assenze per Tudor. La Juventus arriva quasi decimata allo scontro diretto contro la Lazio valido per la corsa al quarto posto in campionato. Dopo il nuovo infortunio di Cambiaso, non sono arrivate buone notizie da Vlahovic e Koopmeiners, che stanno facendo di tutto per recuperare. È ancora più indietro invece Gatti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Tudor a questo punto starebbe pensando di tornare al 3-5-2 visto già contro il Bologna, mettendo da parte di nuovo il 3-4-2-1. Una soluzione per il tecnico sarebbe rappresentata dall'inserimento di Alberto Costa sulla destra, con Weah a sinistra. Ma la vera mossa a sorpresa potrebbe essere Douglas Luiz dal primo minuto a centrocampo, con McKennie come esterno sinistro.

Il brasiliano era stato il vero protagonista del match d'andata, con il colpo al volto di Patric a palla lontana che non era stato sanzionato. Dopo di che, poi, l'autogol di Gila e la vittoria bianconera. Ora potrebbe tornare da titolare proprio all'Olimpico contro la Lazio.

