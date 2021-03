Juventus - Lazio, Zoff: "I biancocelesti in forma possono far male a qualsiasi avversario"

Vigilia del big match tra Juventus e Lazio in programma domani all'Allianz Stadium alle 20:45. Una gara importantissima per entrambe le squadre: i biancocelesti vogliono risalire la china dopo il ko con il Bologna, i bianconeri vogliono stare attaccati alle prime per non permettere all'Inter la volata definitiva per lo scudetto. Dino Zoff ha presentato la gara come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "Match decisivo per entrambe le squadre. Se devo descrivere questa sfida mi sembra il termine più adatto. Decisiva e anche delicata: per la Juve se vuol dare un senso alla propria rincorsa in campionato e per la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta fra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro". Per l'ex tecnico e campione del Mondo le cause del momento della squadra di Inzaghi sono da ricercare nella gara contro il Bayern o meglio nei giorni prima che hanno portato poi a quella prestazione. Tuttavia la Lazio può far male alle Juventus: "Quando la Lazio gioca, e sa farlo bene, può far male a qualsiasi avversario. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato".

