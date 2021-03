Juventus - Lazio, la partita speciale di Milinkovic: Inzaghi si affida al Sergente

RASSEGNA STAMPA - Sabato sera all'Allianz Stadium va in scena una gara delicata quanto affascinante tra duello delle squadre che hanno alzato più trofei negli ultimi 10 anni in Italia. La Lazio fa visita alla Juventus per la 26esima giornata di Serie A. Partita speciale per Milinkovic che sfiderà per la quindicesima volta la Juve, squadra affrontata più volte in tutta la sua carriera e spesso rendendosi protagonista. I precedenti di Sergej contro i bianconeri si possono dividere in due. I primi sette, quelli dei primi anni del Sergente in Italia, sono disastrosi con ben 7 sconfitte su 7, tra cui una finale di Supercoppa e di Coppa Italia, senza che la squadra biancoceleste abbia mai trovato la via del gol. La svolta arriva con la Supercoppa Italiana dell'estate 2017 con il gol di Murgia che consegna il trofeo a Inzaghi. Qualche mese dopo la Lazio vince anche a Torino, non accadeva da 15 anni, grazie alla doppietta di Immobile e al rigore parato da Strakosha all'ultimo respiro. Inzia una fase di equilibrio tra Lazio e Juve con le vittorie che arrivano da una parte e dall'altra con un solo pareggio, quello del girone d'andata con le reti di Ronaldo e Caicedo. Sabato sera Inzaghi si affida ancora una volta a Milinkovic che avrà il compito di trascinare la squadra in una partita maschia e magari di provare a bissare quel fantastico gol fatto allla Juventus all'Olimpico prima del lockdown.