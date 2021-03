Juventus - Lazio, bianconeri in emergenza: Pirlo pensa a Fagioli dall'inizio

La gara tra Juventus e Lazio è alle porte. Sabato sera le due compagini si daranno battaglia sul prato verde dell'Allianz Stadium per proseguire la propria corsa nelle zone nobili della classifica. Se Inzaghi deve fare i conti con qualche infortunato, Pirlo non se la sta passando tanto meglio. Il tecnico bianconero spera di recuperare per la panchina Bonucci e Cuadrado, non rischierà de Ligt dal primo minuto e dovrà fare a meno anche di Bentancur, risultato positivo al Covid-19. Problemi a centrocampo per la Juventus che dovrà riadattarsi dopo tutte queste assenze. Arthur non ci sarà e spera di essere al 100% per la sifda in Champions con il Porto. Sono poche le soluzioni in mediana per i bianconeri con McKennie, Rabiot e Ramsey che scalpitano. Sarebbe un centrocampo un po' troppo offensivo quindi,come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Pirlo starebbe pensando di mandare in campo dal primo munuto il regista dell'Under 23 classe 2001, Nicolò Fagioli.