Lazio, altra amichevole in vista prima dell'inizio del campionato: i dettagli

Il conto alla rovescia è già iniziato: poco più di dieci giorni e la Lazio inizierà in modo ufficiale la nuova stagione. I bianocelesti scenderanno in campo il 21 agosto alle 20:45 nella sfida contro l'Empoli. La squadra di Maurizio Sarri, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, dopo aver fatto ritorno a Roma dalla Germania tornerà in campo nella giornata di domani. A Formello alle 17:45 è prevista la seduta di allenamento ma non è da escludere che Immobile, Acerbi e Correa non inizino già oggi vista la preparazione iniziata in ritardo a causa di Europeo e Coppa America. Sabato prossimo poi la Lazio potrebbe scendere in campo anche per l'ultima amichevole pre stagione, questa sarebbe una specifica richiesta di Sarri e la società è al lavoro per accontentarlo.

Pubblicato il 9/8

