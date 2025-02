Lazio, ancora flop Noslin: Baroni studia le alternative per le prossime gare

RASSEGNA STAMPA -Tijani Noslin sembra ancora non essere entrato a pieno nei meccanismi della Lazio; ieri è stato inserito da Baroni come titolare in un attacco che in questo momento è orfano del Taty Castellanos, ma la sua prestazione è stata ancora una volta sottotono. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport la parola chiave è fragilità, una fragilità che fin qui non ha permesso al calciatore olandese di rendere al meglio; in vista dei prossimi big match contro Inter e Milan Baroni studia le alternative; il tecnico toscano potrebbe rispolverare il 4-3-3 inserendo un centrocampista in più, oppure puntare sulla qualità di Pedro, che potrebbe giocare alle spalle di Dia.