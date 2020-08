Lazio, aria di cambiamenti nello staff medico: in arrivo un medico e due fisioterapisti

È in programma domani la partenza della Lazio per Auronzo di Cadore. La squadra sarà divisa in due alberghi. Nel primo andranno i giocatori e lo staff tecnico, mentre nell'altro medici, fisioterapisti e magazzinieri. Proprio all'interno dello staff sanitario, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbero esserci delle novità. Continuano, infatti, i contatti con il dottor Claudio Rigo, ex Juventus e Sassuolo. Allo stesso tempo, dovrebbero arrivare a breve due nuovi fisioterapisti dopo le dimissioni di Maggi, che si aggiungono a quelle di qualche mese fa di Marsella, Laugeni e Zampa. Ancora da comprendere il futuro di Gasparini, ex fisioterapista del Milan, che gode della stima di Simone Inzaghi e dei senatori. Per il ritiro partiranno il dottor Rodia, coordinatore e consulente ortopedico, il dottor Morelli e l'osteopata Becevich.

