Super League, Minala gioca e vince con il suo Qingdao Huangai

È cominciata bene l'avventura cinese di Joseph Minala. Un pareggio ed una vittoria per il giocatore preso in prestito dalla Lazio che ha aiutato i suoi a ritrovare punti, dopo un periodo non felice.

CONTINUITÀ - Ieri il centrocampista ha giocato tutti i 90 minuti aiutando la squadra a prevalere sul Tianjin Teda (attualmente ultima del gruppo B di Super League cinese, ndr) per 0-2. Sicuramente questa esperienza servirà a Minala per trovare più continuità ed essere utile alla causa biancoceleste. Rimarrà al Qingdao Huangai fino a dicembre 2020, per poi tornare nella Capitale. Chi ben comincia è già a metà dell'opera.

Lazio, Inzaghi l'allenatore più longevo in Serie A: il dato

Champions League, questa sera la finale tra PSG e Bayern Monaco

TORNA ALLA HOMEPAGE