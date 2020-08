Diritti TV, cordata di tre fondi per la Serie A: Cvc si allea con Advent e Fsi

Il calcio italiano piace e ha un valore decisamente interessante. L'ha confermato Il Sole 24 Ore nella giornata di ieri. Sarebbe pronta, infatti, una super cordata tra alcuni dei principali fondi mondiali per entrare nella futura media company dei diritti tv della Serie A. Cvc è pronto ad allenarsi con Advent, che a sua volta aveva già stretto un accordo con il gruppo Fsi per puntare allo stesso obiettivo. il 25 agosto, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovranno pervenire offerte tassativamente vincolanti e la Serie A non prenderà in considerazione proposte che non abbiano tali caratteristiche. Da questi tre colossi verrà prospettata l'opportunità di arrivare a valorizzare l'intera media company per circa 15 miliardi di euro. E la minoranza attorno a cui i tre fondi potrebbero arrivare si aggira tra il 10 e il 15%. A rendere tutto più appetibile, non solo numeri interessanti, ma anche il fatto che questi soggetti abbiano già esperienze nel campo della gestione dei diritti tv a livello internazionale in altri sport. Si parla, infine, di una prima ricostruzione, un investimento da parte dei fondi compreso tra il miliardo e mezzo e i 2 miliardi di euro.

