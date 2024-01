Lazio, il turn-over è redditizio: ecco quanti giocatori ha alternato Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Filotto vincente, progressione in campionato e semifinale di Coppa Italia. Momento niente male per la Lazio di Maurizio Sarri che sembra aver superato le difficoltà di inizio stagione. Il tecnico biancoceleste ha dovuto dribblare anche la sfortuna che ha messo ko molti big e costretto il mister a mischiare le carte in tavola. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri ha schierato 19 titolari differenti (21 giocatori utilizzati in totale con i soli Basic, Sepe e Casale che non hanno fatto neanche un minuto, ndr), tra domenica e l'altro ieri effettuato 6 cambi, in 20 giorni ha praticamente schierato tutta l'organico col massimo effetto. L'alternanza Lazzari/Pellegrini, i centrali difensivi spesso diversi, Vecino, Cataldi che non giocava come Romagnoli da due mesi, e addirittura Mandas (ieri Provedel ancora febbricitante nel letto). Insomma una vera rivoluzione che ha pagato in termini di risultati, punti e prestazioni.