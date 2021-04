Lazio, Immobile non vuole il record negativo: se non segna...

Immobile e il gol si stanno rincorrendo in campionato da ormai 7 giornate, senza mai trovarsi per il momento. Il bomber della Lazio non va a segbo dal 7 febbraio, quando gonfiò la rete contro il Cagliari. Poi il gelo tra i due che, come due innamorati che attraversano un momento di crisi, sono destinati a far pace e ritrovarsi. King Ciro ha avuto già dei momenti di pausa, ma all'ottava giornata si è sempre saputo sbloccare, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei: è successo nel 2016/17 e anche nella stagione 2018/19. Il Verona può essere l'occasione per confermare questa regola non scritta. I gol in Nazionale sono un segnale di ripresa da cogliere.

RECORD ALLE PORTE - Se l'attaccante di Torre Annunziata si dovesse liberare oggi, arriverebbe finalmente a tagliare il traguardo dei 150 gol in Serie A. Beppe Signori ha impiegato più o meno lo stesso tempo di Ciro (8 anni) per raggiungere questa cifra.

