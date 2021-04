Lazio, Inzaghi si affida ad Acerbi: a Napoli ancora più leader

Quella contro il Napoli sarà una gara decisiva per la Lazio e soprattutto per il cammino dei biancocelesti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Questo l'obiettivo dei biancocelesti, lo stesso che ha la squadra di Gattuso. Sarà certamente una battaglia e il leone Francesco Acerbi avrà anche un cliente scomodo: Dries Mertens. Per i partenopei sarà lui la punta di diamante, per la Lazio sarà Acerbi a doverne frenare le azioni offensive. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il difensore vuole sfatare anche un suo tabù personale: quello di non aver mai battuto gli azzurri in carriera e anzi, aver rimediato proprio nell'ex San Paolo una delle poche espulsioni della sua vita.

Lazio, il Napoli è il tabù di Correa: l'argentino in cerca di rivincita

Superlega, Gravina avvisa Juve e Milan: in A solo chi partecipa a competizioni Uefa

TORNA ALLA HOME