Lazio, il Napoli è il tabù di Correa: l'argentino in cerca di rivincita

Vede Napoli e si blocca. La tradizione dice cinque partite contro i partenopei e cinque sconfitte (quattro con la Lazio e una con la Sampdoria), e un solo gol segnato, quando vestiva la maglia blucerchiata nel gennaio del 2016, nonostante sia la squadra più affrontata nella sua carriera in Serie A. Joaquin Correa vuole invertire il trend, stavolta è chiamato a una riscossa contro il Napoli per guidare i biancocelesti verso la Champions League. Una partita cruciale nella corsa al quarto posto, nessuna delle due può fallire l'appuntamento. Contro il Benevento ha ritrovato fame e gol, segnando addirittura una doppietta. I numeri dicono quattro in campionato e tre in Champions League. Un buon bottino per lui, ma non abbastanza per Inzaghi che gli chiede maggiore concretezza sotto porta, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Il Napoli è il tabù dell'argentino, i partenopei lo avevano cercato nell'estate del 2019 ma senza successo. La Lazio rifiutò ogni offerta per lui, credendo nelle sue qualità. Giovedì sera al Diego Armando Maradona, la sua occasione d'oro per dare un calcio alle statistiche e ai numeri invertendo la tradizione negativa.