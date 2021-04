Lazio, Inzaghi si affida ancora a Immobile: il Verona tra le sue vittime preferite

La Lazio aspetta Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste sta vivendo un momento difficile in campionato dove non riesce a gonfiare la rete da quasi due mesi. Il numero 17 si è sbloccato con la maglia azzurra della Nazionale, contro Irlanda del Nord e Lituania, ma in Serie A non segna dalla gara contro il Bologna in cui se non avesse sbagliato il rigore avrebbe raggiunto quota 150 in Serie A. Come riporta Il Tempo però le occasioni non mancheranno: da qui alla fine della stagione ci saranno altre dieci finali in cui Immobile potrà riprendere da dove aveva lasciato ovvero da quota 14 gol. A partire da domenica dove sul campo del Bentegodi la Lazio sfiderà il Verona, seconda vittima preferita dell'attaccante insieme al Genoa: sono 11 infatti le reti segnate contro gli scaligeri in carriera.

