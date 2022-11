Lazio, Klose: "A Roma momenti che non scorderò mai. Reja? Parlava in faccia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Miro Klose è tornato a Roma in occasione della partita della pace. Un ritorno sempre gradito quello del bomber che in cinque anni ha scritto il suo nome nella storia della Lazio: "Il legame che sento coi compagni con cui ho vinto la Coppa Italia nel 2013 contro la Roma resta, così come le emozioni che riaffiorano e l’affetto per la gente. Ho vissuto momenti che non scorderò mai", afferma sulle pagine de il Corriere della Sera.

Riavvolgendo il nastro Klose parla anche dell'allenatore che trovò quando arrivo a Roma: "Reja non era solo tattica. Lui parlava in faccia. Diceva apertamente e anche brutalmente se riteneva che qualcuno avesse fatto male. Umanamente dava tanto".

Su Pioli e Inzaghi invece: "Alla Lazio con Pioli c'era grande intensità già negli allenamenti. Inzaghi si è migliorato molto nella tattica, nell’intensità, nella capacità di leggere le gare".