Lazio, Milinkovic il punto fermo: Inzaghi si affida a lui per la corsa Champions

Punto fermo della Lazio, punto fermo della Nazionale serba. Il Sergente Milinkovic fa sempre la differenza, qualsiasi sia il ruolo che è chiamato a ricoprire. Propio in lui mister Inzaghi ripone tutta la fiducia per la rincorsa finale al quarto posto che vorrebbe dire Champions League per il secondo anno consecutivo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in questa stagione il biancoceleste è stato un protagonista a tutto campo: 6 gol e 7 assist, tra cui l'ultimo proprio nella gara contro l'Udinese, e una media di 11,5 km a partita. Un giocatore imprescindibile e lo dimostra anche il numero delle presenze: 33 di cui una sola volta da subentrato e tre gare non giocate, due a causa del Covid. Già da domani è chiamato a rimettersi la squadra sulle spalle, adesso non si può più sbagliare.

Lazio - Spezia, Inzaghi a caccia del record di Maestrelli e Eriksson

Lazio, le Asl possono fermare i nazionali? Ecco la risposta dell'esperto

TORNA ALLA HOME