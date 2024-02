Lazio, Russel Crowe invitato all'Olimpico da Lotito: la sua risposta

RASSEGNA STAMPA - Nella settimana santa di Sanremo, per una sera si è preso la scena Russel Crowe, attore neozelandese noto soprattutto per il suo ruolo ne 'Il gladiatore'. In questi giorni ha confermato nuovamente la sua passione per la Lazio, sperando presto di poter assistere dal vivo a una partita. Per questo, come riportato da Il Corriere dello Sport, la società si è subito attivata per invitarlo allo Stadio Olimpico.

Purtroppo però l'attore è già in partenza: tornerà in Italia all'inizio dell'estate. Il suo tour partirà proprio da Roma, il 23 giugno. A quel punto la stagione calcistica sarà terminata, ma i contatti andranno avanti comunque per avere presto Russel Crowe in mezzo ai tifosi della Lazio prima della fine dell'annata.

Lotito ha già lanciato l'appello, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Aspettiamo Russell Crowe all’Olimpico e anche a Formello. Lo invito personalmente. Quando vorrà saremo fieri di ospitarlo".