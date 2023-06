Lazio, Sarri ha riportato i tifosi allo stadio: ora serve una giusta politica dei prezzi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Contro la Cremonese allo Stadio Olimpico si è assistito ad un'atmosfera da brividi. 63.964 spettatori arrivati per omaggiare gli eroi del 26 maggio, per salutare Stefan Radu, per festeggiare l'ingresso in Champions League e per concludere in bellezza un campionato straordinario. Come riporta la rassegna di Radiosei, una cifra così alta di spettatori non si vedeva da maggio 2018: Lazio-Inter 2-3, 66.538 persone. Nel derby del 19 marzo erano 60.316, mentre alla partita di esordio della stagione attuale, quella contro il Bologna il 14 agosto, erano stati 42mila. Numeri decisamente lievitati se si pensa che l'esordio di Sarri in panchina all'Olimpico fu in quel 28 agosto 2021 quando a Lazio-Spezia c'erano 20 mila spettatori, numero ovviamente condizionato dalle limitazioni e dalla situazione covid. Ora è tutto nelle mani di Lotito, che dovrà necessariamente pensare ad una politica di prezzi intelligente per la prossima annata con tanto di Champions League. Gli abbonati, nella stagione appena conclusa, erano poco più di 26 mila. Lotito non ha mai superato la soglia dei 28 mila. Intanto il settore marketing sta studiando una serie di proposte per la nuova campagna abbonamenti relativa alla Serie A. Lotito incontrerà gli addetti nella prossima settimana.