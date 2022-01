Lazio, tre clean sheet consecutivi: Fiorentina banco di prova

Stop al campionato e spazio alla stage della Nazionale ma quando la Lazio tornerà in campo sarà impegnata nella difficile sfida contro la Fiorentina in programma il 5 febbraio al Franchi. Un match, quello di Firenze, che dovrà essere un'ulteriore prova dei miglioramenti che la difesa ha avuto in queste ultime gare. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la squadra di Sarri ha messo a segno il terzo clean sheet consecutivo: Salernitana, Udinese in Coppa Italia e Atalanta. Contro Italiano sarà uno scontro diretto: la viola ha gli stessi punti in classifica dei biancocelesti ma con una gara in più da recuperare e nel girone d'andata la Lazio riuscì a mantenere la porta inviolata.

I NUMERI - Fino ad ora in 23 partite la Lazio ha subito 39 reti, meglio invece in Europa League con 4 gare senza subire gol: solo il Galatasaray e il Marsiglia sono riusciti a segnare. Sarri poi spera anche di recuperare alcune pedine importanti come quella di Acerbi, out da un mese a causa di una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra,

