Calciomercato Lazio, Miranchuk per Muriqi: il russo è una pista concreta

Per Muriqi al Maiorca i discorsi sono molto avviati. Secondo As addirittura oggi dovrebbero andare in scena le visite mediche e ciò significherebbe una chiusura positiva dell'operazione. Per quanto riguarda la sua sostituzione la Lazio guarda alla Serie A e secondo la rassegna stampa di Radiosei sono stati fatti i primi passi su Aleksej Miranchuk dell'Atalanta. Sarri vuole un giocatore già pronto per il campionato italiano e il russo è in uscita da Bergamo, dove con l'arrivo di Boga gli spazi saranno ancora più chiusi. L'ex Lokomotiv può fare il finto centravanti oppure rappresentare un'alternativa sull'esterno a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, a maggior ragione se uscisse in prestito Raul Moro. In casi estremi Miranchuk potrebbe anche muoversi da mezzala offensiva o trequartista (che però nel 4-3-3 non trova posto). Sarri ebbe modo di apprezzare il russo ai tempi in cui allenava la Juventus, quando nella partita d'andata allo Stadium contro la Lokomotiv coronò una grande prestazione con il gol del vantaggio per i suoi (poi ribaltato da una doppietta di Dybala).

TRATTATIVA - Miranchuk è in uscita dall'Atalanta e nei giorni scorsi è stato a un passo dal Genoa. L'inserimento della Lazio ha messo in stand by la pista rossoblù, la priorità va ai biancocelesti. In un anno e mezzo a Bergamo ha messo insieme 44 presenze totali e 8 gol, ora è arrivato il momento del rilancio. Si trasferirebbe sicuramente in prestito, con la Lazio che può inserire soltanto il diritto per questioni legate all'indice di liquidità. Si attende l'ufficialità dell'uscita di Muriqi verso Palma di Maiorca per accelerare in una trattativa rimasta sotto traccia fino alla fine.