Lazio - Verona, i numeri del match: i biancocelesti producono, i gialloblù realizzano

Nonostante la sconfitta, analizzando i dati della partita riportati dalla rassegna stampa di Radiosei, non si può dire che la Lazio non abbia creato le occasioni per andare in rete. La squadra di Juric è stata più brava a capitalizzare le opportunità create. Andando a contare i tiri, i biancocelesti ne hanno fatti 12, di cui 4 nello specchio, mentre i gialloblù ne hanno realizzati 7, 4 in porta. I padroni di casa sono arrivati più volte vicini a fare male a Silvestri: solo un tiro è stato effettuato fuori dall'aria di rigore. Il pallone è stato tenuto più volte dalla squadra di Inzaghi (60%), mentre gli scaligeri sono stati più reattivi nelle palle contese (54% di duelli vinti).

