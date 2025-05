Mandas, quel filo che unisce la Lazio e la Grecia: “Ho sentito subito che…”

RASSEGNA STAMPA - Titolare con la Lazio, Mandas spera di replicarsi anche in Nazionale. Qualora dovesse arrivare l’occasione sarebbe pronto a coglierla, ma non c’è rivalità con i propri colleghi di reparto. “Abbiamo fatto tutto il percorso nelle giovanili insieme - ha spiegato - Siamo amici, quindi per me è difficile sentire la rivalità con i miei compagni”.

C’è un legame cromatico tra la Lazio e la Grecia, una curiosità che il portiere ha scoperto una volta arrivato a Formello: “Me lo ha detto un ragazzo appena sono arrivato, mi ha raccontato questa storia. Ho sentito subito dentro di me un legame speciale, come se qui stessi ancora a casa mia e potessi rimanere a vita”.

