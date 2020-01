Napoli - Lazio, Massa il peggiore in campo: pioggia di 4 dai quotidiani

Una serata da dimenticare in fretta per la Lazio di Simone Inzaghi che si è inchinata al Napoli e ha salutato la Coppa Italia. Una sfida condizionata, però, dalle decisioni dell'arbitro Massa apparso in difficoltà fin dai primi minuti. Il ritorno allo stadio della parte calda del tifo partenopeo ha scaldato il San Paolo e il fischietto ha sofferto proprio questo. Sempre in ritardo nelle azione, anche quando ha indovinato le decisioni ci è sempre arrivato con secondi (o minuti) di ritardo. Mancano tanti cartellini gialli e nelle situazioni concitate è sembrato andare in affanno. Anche l'ex direttore di gara Pieri ha criticato la giacchetta nera di Imperia per il fatto di non dare sicurezza alle squadre in campo. Il fatto più grave è sicuramente l'espulsione di Lucas Leiva che reagisce in malo modo, ma dopo che gli viene fischiato un fallo inesistente. Luis Alberto ha parlato di compensazione dopo il rosso a Hysaj (netto), ma la decisione ha favorito i padroni di casa che hanno giocato appena sei minuti in inferiorità numerica. Le prestazioni del direttore di gara non sono passate inosservate ai quotidiani che hanno bastonato nei giudizi Massa. L'unica sufficienza arriva da Il Mattino di Napoli, ma non poteva essere altrimenti, per il resto una pioggia di 4, 4.5 e 5 si abbatte sul fischietto di Imperia. E visti i precedenti con la Lazio, c'era da aspettarselo. Di seguito i voti per l'arbitro dei principali giornali:

IL MATTINO: Massa 6

IL TEMPO: Massa 4

LA STAMPA: Massa 4

IL MESSAGGERO: Massa 4.5

IL CORRIERE DELLA SERA: Massa 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Massa 5

IL CORRIERE DELLO SPORT: Massa 4

