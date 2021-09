Parolo: "Il Milan è favorito, ma il marchio di Sarri c'è già"

RASSEGNA STAMPA - Questa domenica la Lazio sfiderà a San Siro il Milan di Pioli. Sarà una partita molto ostica per entrambe le squadre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a esprimere le sue sensazioni in merito è l'ex Lazio Marco Parolo: "Pioli già con noi aveva dimostrato di essere un grande allenatore. Ora è tra i più preparati e sta facendo crescere bene il Milan. Qualche emozione la sentirò, ma ora guardo avanti e voglio proiettarmi solo sulla partita. Sarà una gara divertente: vedo favorito il Milan perché la squadra lavora già da due anni con Pioli, mentre Sarri è all’inizio, ma per la Lazio sarà un’esame importante per vedere a che punto è il percorso col nuovo tecnico".

NUOVA LAZIO - "Sarri è l’allenatore giusto al posto giusto. È un grande. Si vede già il marchio del suo gioco con una applicazione maniacale, attenta al particolare. Cosi come si nota che la squadra aveva bisogno di assorbire nuove idee. Al termine della scorsa stagione si avvertiva tra noi che ormai il ciclo di Inzaghi era finito e che bisognava cambiare qualcosa. Felipe Anderson? A lui ho visto fare cose incredibili in campo. Se Felipe avrà continuità, può diventare l’uomo in più della Lazio anche con Sarri".

