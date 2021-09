Lazio, caso tamponi: oggi il possibile atto conclusivo

Il caso tamponi in casa Lazio potrebbe finalmente avere un epilogo. Quest'oggi infatti alle ore 15:00 il presidente Claudio Lotito è stato chiamato a giudizio presso il Collegio di Garanzia del Coni. Si tratta del terzo grado dopo le condanne a 7 mesi al primo grado e a 12 al secondo. A questi vanno aggiunti i 3 mesi e 15 giorni di sanzioni accumulate nell'ultimo decennio per un totale di 15 mesi e 15 giorni. A rischio c'è la sua carica di Consigliere Figc nel caso in cui la sentenza del Collegio confermi un conteggio delle sanzioni superiore ai 12 mesi.

DIFESA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il Collegio può accogliere o respingere il ricorso di Lotito che punta all'assoluzione o a uno sconto consistente della pena, ma può anche rinviare il caso agli organi di giustizia della Figc. In tal caso oggi non si avrà ancora un verdetto. Nel frattempo il presidente biancoceleste ha cambiato strategia, separando la sua difesa da quella dei dottori Rodia e Pulcini. La sua posizione oggi sarà trattata dal giurista Romano Vaccarella mentre l'avvocato Gentile assisterà i due medici. Lotito potrà essere presente all'udienza ma potrà solo assistere senza intervenire.

