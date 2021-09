Napoli, per il ricorso di Osimhen decisivo il precedente Immobile-Vidal

Due turni di squalifica e un'ammenda di 5 mila euro a Victor Osimhen "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Questo il verdetto sul giocatore del Napoli dopo la prima giornata contro il Venezia, ma il club partenopeo ha fatto ricorso e spera in una riduzione della squalifica. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei oggi si terrà l'udienza che decreterà se il giocatore potrà prendere parte alla sfida di sabato contro la Juventus. Decisivo sarà il precedente della passata stagione tra Immobile e Vidal, quando al calciatore della Lazio venne comminata una sola giornata di squalifica. In quel caso Immobile reagì da terra dopo un fallo commesso ai suoi danni dal cileno. L'obiettivo del Napoli è quello di evidenziare la sproporzione tra le due decisioni.