Pietro Sermonti: "Sono innamorato della Juve, è iniziato tutto contro la Lazio..."

Nato a Roma con un amore sconfinato per la Juventus. È la storia di Pietro Sermonti, attore italiano che in una lunga intervista a Sportweek ha raccontato la sua passione per i colori bianconeri. Il tifo proviene dalla sua famiglia: il padre l'ha chiamato 'Pietro' per l'ex centravanti Pietro Anastasi. Di mezzo, però, c'è anche la Lazio. Infatti, la sua storia con la Vecchia Signora inizia proprio allo Stadio Olimpico di Roma, negli anni settanta. "Ero piccolo, e quella maglia che rientrava nel tunnel ha avuto un effetto ipnotico", ha detto. Così si è accesa la scintilla.