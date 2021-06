Radu tra Lazio e Inter: settimana decisiva per il suo futuro

Potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Stefan Radu. Il difensore romeno è corteggiato da giorni dall'Inter su richiesta di Simone Inzaghi. Fedelissimo del tecnico piacentino, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, era stato anche motivo di attrito tra Inzaghi e la Lazio per un rinnovo arrivato poi la scorsa estate. Radu all'Inter diventerebbe il vice di Bastoni, sostituendo Kolarov, in scadenza e con un contratto di 3 milioni di euro all'anno. Il centrale recordman di presenze, ( 412 in biancoceleste), resta in attesa di una mossa della Lazio, ma l'Inter e Simone Inzaghi insistono per portarlo a Milano. Saranno giorni decisivi e importanti per delineare il suo futuro: se per l'ennesima stagione in biancoceleste, o alla corte di Inzaghi a Milano.

Calciomercato Lazio, si valuta Jovetic tra dubbi fisici e tattici

Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra spunta Nuno Tavares: i dettagli

TORNA ALLA HOME PAGE