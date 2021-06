Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra spunta Nuno Tavares: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Nome nuovo per il mercato in entrata della Lazio che arriva dal Portogallo. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio che a Sky Calciomercaro l'OrigInale ha detto: "Oggi c'è stato un incontro tra Igli Tare e Maurizio Sarri in cui sono state gettate le basi per il mercato estivo. Si sta lavorando per un esterno sinistro. L'ultimo nome è quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Domani ci saranno i primi contatti, la richiesta dei portoghesi è di 15 milioni di euro e nei giorni scorsi anche il Napoli gli aveva messo gli occhi addosso".

Il ragazzo ha compiuto 21 anni a gennaio e vanta due presenze con il Portogallo Under21. Nell'ultima stagione ha disputato 23 gare in tutte le competizioni con il Benfica e ha un contratto in scadenza nel 2024. Su di lui è forte il Napoli, ma il Benfica ha ripetuto di non volerlo cedere forte anche di una clausola rescissioria importante (addirittura da 88 milioni di euro). Infine una piccola curiosità, Nuno Tavares indossa la 71 del club lusitano: un numero che in casa Lazio è particolarmente caro.