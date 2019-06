Stadio Roma, si cerca un'intesa: riunione numero 110 al Campidoglio

La tanto attesa svolta per la convenzione urbanistica dello stadio della Roma potrebbe arrivare oggi. Tra poche ore ci sarà la nuova riunione al Capidoglio: è la numero 110. Il tempo passa e ancora non si vede luce. Il buio è quasi pesto. La sindaca Raggi, invece, è stata chiara: ci sono delle questioni che hanno assoluta priorità e il club giallorosso si vede costretto a veder lievitare le tempistiche. Prima di procedere con l'ok per l'avvio dei lavori, infatti, la giunta del Comune deve avere della garanzie sul futuro della ferrovia Roma-Lido, che ha bisogno di essere messa a nuovo. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, in quel di Trigoria si continua a considerare anche il piano B: quello che vedrebbe la realizzazione del progetto non più a Tor di Valle, ma a Fiumicino. Baldissoni, nel frattempo, ha il compito di compiere un altro tentativo e cercare di trovare un'intesa con la Raggi e con la commissione urbanistica.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA RICHIESTA DEL COPENAGHEN PER VAVRO

CALCIOMERCATO LAZIO, IPOTESI PRESTITO AL SALISBURGO PER BERISHA

TORNA ALLA HOME PAGE