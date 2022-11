Scudetto 1915, Il sit-in degli striscioni a Via Allegri. Mignogna: “Grazie a chi è intervenuto per onorare la storia”

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l’avv. Gian Luca Mignogna è intervenuto direttamente dal sit-in degli striscioni in Via Allegri per la rivendicazione dello Scudetto 1915 assegnato ex aequo a Lazio e Genoa: “Dobbiamo ringraziare le persone che sono venute qui, tanti striscioni che saranno documentati dalle foto. Toni Malco ha cantato l’inno, Gianluca Cocola ha dato vita a un vero e proprio show, Daniele Arena ha suonato la canzone del Piave e Il Silenzio. Nel mezzo abbiamo raccontato la storia, i diritti violati di quella squadra: tantissimi striscioni del Sodalizio, del Molise biancoceleste e la maglia Scudettata è stata esposta. Via Allegri è stata parzialmente chiusa e tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi, cercando di sensibilizzare chi di dovere per quello che è un diritto sacrosanto per la Lazio e per la storia del calcio italiano: se dalla FIGC non dovessero arrivare decisioni ci rivolgeremo inevitabilmente ad altre istituzioni“.