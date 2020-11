Scudetto1915FootballFake, l’avv. Mignogna: “Bombardiamo i social e facciamo giustizia per la Lazio!”

L’avv. Gian Luca Mignogna, in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare della condivisione dell’hashtag #scudetto1915footballfake: “Da ieri migliaia di laziali stanno condividendo l’hashtag che è già diventato trending topic su Twitter. Invitiamo naturalmente chi non l’avesse ancora fatto a condividerlo, bombardate i social per far finalmente giustizia su quello che è il più grande scandalo del calcio italiano, ovvero la mancata assegnazione di quel titolo alla Lazio che ne aveva pieno diritto. Non esiste la delibera federale di assegnazione del titolo al Genoa, è stato ignorato il fatto che la Lazio era stata proclamata dall’Italia Sportiva, organo ufficiale della FIGC all’epoca, campione del centro-sud. Il Genoa all’epoca ricevette una condanna per illecito e inoltre ebbe un conflitto d’interessi con Pasteur che era sponsor della FIGC. Un lustro intero di lavoro che ha prodotto una serie di documenti che hanno dimostrato quanto sia stato madornale l’errore della, per giunta presunta, assegnazione univoca al Genoa.”

“Purtroppo un ricorso al TAR e alla Giustizia Ordinaria allungherebbe ancora terribilmente i tempi, inoltre il presidente Gravina si è sempre dimostrato un galantuomo. Mi dispiace però perché questa storia, con i contorni che ha presentato, avrebbe meritato di ottenere attenzione a livello nazionale, e invece ha faticato a superare i confini regionali dell’informazione. Speriamo che questo muro di gomma possa cadere, aiuterebbe enormemente a far finalmente luce, dopo cinque anni di lavoro, su questa vicenda.”