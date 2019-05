Lazio Primavera, Bonacina resta in bilico: le novità

LAZIO PRIMAVERA BONACINA - Grandi festeggiamenti per la Lazio Primavera che sabato ha festeggiato la promozione in Primavera 1. La squadra di Valter Bonacina è tornata nella massima serie e vuole restarci. Il tecnico biancoceleste, però, non è certo della conferma. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in settimana è previsto un incontro tra l'allenatore, Lotito e Tare per definire la squadra che verrà. Il contratto del mister scadrà il prossimo 30 giugno dopo un anno e mezzo sulla panchina delle baby aquile. Saranno giorni di riflessioni per le parti che dovranno anche scegliere i tre fuoriquota (classe 2000) e i calciatori di riferimento (classe 2001). Probabilmente un aiuto arriverà dal mercato perché adesso che si è tornati nella categoria delle migliori squadre bisogna restarci.

