Lazio, il vice Farris svela: "Inzaghi ha parlato con Lotito del suo futuro"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, CORREA CON IMMOBILE. E INZAGHI PENSA AL DOPPIO REGISTA FORMELLO - La rifinitura sotto gli scroscioni di Formello. Seduta mattutina per la Lazio e gruppo ristretto per Inzaghi: in campo non si vedono Bastos, Luis Alberto, Caicedo e Neto (convocazione dal Portogallo Under 20). L'allenatore gestisce le condizioni della rosa... WEBTV LAZIO, CANCELLI APERTI A FORMELLO: SI FESTEGGIA LA COPPA ITALIA - FT&VD Continuano i festeggiamenti in casa Lazio, dovuti dopo un'altra grande vittoria di un gruppo che ha alzato il secondo trofeo in due stagioni. Allora cancelli aperti a Formello, il popolo laziale si è riunito in massa fuori dal centro sportivo che quindi è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DAL PORTOGALLO: OCCHI SU RISTOVSKI Questa mattina, il quotidiano A Bola rilancia l'interesse della Lazio per Ristovski. Probabilmente, alla fine della sua avventura allo Sporting.