Lazio Primavera: contro la Salernitana per difendere la vetta

La Lazio Primavera non può fermarsi proprio adesso. Oggi ospita la Salernitana al “Fersini”, fischio d'inizio alle 14:30, i ragazzi di Sanderra puntano alla vittoria per mantenere il primo posto e tenere a distanza le inseguitrici. Nell'ultimo turno di campionato hanno staccato l'Ascoli grazie alla vittoria sul campo del Monopoli (gol di Balde su rigore), ora devono mantenere il vantaggio, solo il primo posto a fine campionato darà la promozione diretta. Come riporta la rassegna di Radiosei, i baby biancocelesti hanno due punti di vantaggio sulla seconda (l'Ascoli) e + 3 sulla terza ( la Virtus Entella). Non si può sbagliare se si vuole mantenere il primo posto in graduatoria. La gara odierna, al netto della posizione della squadra granata (dodicesima in classifica con 19 punti ottenuti in 17 gare), non è semplice.

Ultime di formazione. Assenti Dutu in difesa ( espulso nell'ultima gara) e Crespi ( anche lui squalificato: era diffidato e ha preso il cartellino giallo). Al posto dell'attaccante classe 2004 ci potrebbe essere Napolitano. In difesa rientra Ruggeri, dopo aver scontato la squalifica contro il Monopoli. A centrocampo si punterà ancora su Bertini, fuoriquota classe 2002, aggregato da fine novembre. Non ancora disponibile Diego Gonzalez, classe 2003, impegnato con il Paraguay nel Sub 20.

