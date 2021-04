LAZIO PRIMAVERA | Franco abbraccia la mamma di Guerini: "Ci hai trasmesso forza" - VD

La Lazio Primavera è in finale di Primavera Tim Cup. I biancocelesti hanno conquistato la vittoria in rimonta contro il Verona in semifinale grazie alla doppietta di Raul Moro. La squadra ha dedicato il passaggio del turno a Daniel Guerini con tanto di cori negli spogliatoi. Dopo il match la madre del ragazzo prematuramente scomparso è andata a salutare i biancocelesti negli spogliatoi dove c'è stato un lungo abbraccio con Damiano Franco, grande amico di Daniel. Su Instagram il difensore ha postato il video dell'abbraccio con una dedica per la donna: "La forza che sei riuscita a trovare in questo periodo è indescrivibile e sei riuscita a trasmettere questa forza anche a noi e in particolar modo a me. Non smetterò mai di ringraziarti...Sei proprio la mamma del nostro cazzuto".

