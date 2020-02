Lazio Primavera, Francucci ai saluti: “Sono passati 13 anni, ho dato tutto..." - FT

Nel corso dell’ultimo giorno di mercato, è stato definito il trasferimento di Fabio Francucci al Monterosi. Il giovane talento della Lazio Primavera ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram in cui ha salutato l’ambiente biancoceleste, ringraziandolo per i tredici anni vissuti insieme: “Oggi è un giorno un po’ particolare, un giorno in cui si chiude una pagina della mia vita e se ne apre un’altra. È un giorno in cui mi sono passati mille pensieri per la testa, in cui ho ripensato alle tante battaglie sui campi con questa maglia, affianco ai miei compagni, vari dei quali sono diventati anche grandi amici fuori dal campo di gioco. Dal 2007 in cui ho iniziato sono passati 13 anni, 13 anni fatti non sempre di alti ma anche di bassi, in cui mi sento di aver dato tutto per questa maglia. Voglio ringraziare tutti i compagni, la società e tutti i mister, anche e soprattutto quelli che mi hanno fatto giocare meno perché è proprio lì, in quei momenti difficili che sono cresciuto tanto ed ho imparato a dare tutto sempre in ogni allenamento, mettendo da parte i giudizi, le delusioni e lavorando a testa bassa. Ora è il momento di iniziare una nuova avventura. Testa bassa verso l’obiettivo”.

Lazio: ora tocca a te, Caicedo. Il Panterone promosso a tempo pieno

Lazio - Spal, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

TORNA ALLA HOMEPAGE