Lazio, sguardo al futuro: i biancocelesti in corsa per Zouaoui dell'OM

La Lazio si muove in prospettiva. Il club biancoceleste infatti, avrebbe messo gli occhi su Ilyès Zouaoui, talento classe 2003 dell'Olympique Marsiglia, già seguito anche da Newcastle, Juventus e Ajax. Attaccante, Nazionale francese Under 17, in stagione ha messo a segno 15 gol e servito 14 assist vincenti ai compagni. Destro micidiale, ama partire da sinistra per accentrarsi e calciare, è considerato un potenziale futuro campioncino in patria. Stando a quanto riporta La Provence, la Lazio avrebbe offerto un contratto da professionista al calciatore, che al momento gioca grazie alla licenza "dilettante". L'intenzione del club è di continuare a crescerlo e farlo esplodere in Francia, ma la concorrenza è agguerrita.





FORMELLO - LAZIO, LUKAKU TORNA IN GRUPPO

CALCIOMERCATO LAZIO, INIZIATI I COLLOQUI PER IL RINNOVO DI ACERBI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE