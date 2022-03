Lazio Women U17, scorrettezze da parte della Roma CF: ecco cosa è successo

Fonte: Il Tempo

Uno dei punti cardine della riforma del calcio italiano riguarda i vivai e i settori giovanili. Evitare che i giovani amanti della sfera possano crescere con valori sbagliati è imperativo. Dare importanza alle ragazze e ai ragazzi nati e cresciuti nel nostro territorio viene subito dopo. Nella partita di domenica tra Roma Calcio Femminile e Lazio Women, spareggio utile per il passaggio alle finali nazionali per la categoria Under 17. Le giallorosse si sono aggiudicate il passaggio del turno con lo 0-0, ma ciò che lascia perplessi è il comportamento delle giocatrici in campo. Stando a quanto riportato da Il Tempo, tra le fila delle padrone di casa sono state schierate molte ragazze della Primavera. Il regolamento prevede la possibilità di far giocare qualche fuori quota, ma sfruttare questa regola approfittandone diventa antisportivo. Come se non bastasse la conduzione della gara da parte del giovane arbitro Alessio C., che sui social non nasconde la sua fede romanista e antilaziale, è risultata molto dubbia con varie situazioni in cui c'è stata una disparità di giudizio. Al triplice fischio l'aberrante tripudio: i genitori dalle gradinate iniziano a schernire le laziali in lacrime per il risultato. Da questa brutta pagina di calcio giovanile si attende una risposta da parte della FIGC per dimostrare come il sistema debba stigmatizzare certi episodi per permettere una nuova fioritura.