PRIMAVERA - Etienne Tare: "Per fortuna niente di grave, ora testa bassa e lavorare" - FT

Infortunio per Etienne Tare figlio del ds biancoceleste nel match vinto dalla Lazio Primavera in Coppa Italia contro il Napoli. La punta ha però rassicurato tutti i tifosi con un messaggio sui social: "Ringrazio tutti per i bei messaggi, per fortuna non è nulla di grave. Ora testa bassa e lavorare per tornare al più presto in campo".

La Lazio riabbraccia Lulic: "Il Capitano è tornato!" - FOTO

Lazio, l'acquisto di Pereira rimarcato dall'account ufficiale della Champions League - FT

Torna alla home page