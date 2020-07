Primavera, i ragazzi di Menichini scaldano i motori: si riparte il 4 agosto

Per una stagione che volge al termine c'è un'altra che sta per ricominciare. I ragazzi della Primavera della Lazio infatti scaldano i motori in vista della ripresa degli allenamenti. A causa della pandemia legata al coronavirus la squadra di Menichini ha concluso in maniera anticipata il suo campionato dopo l'1-1 casalingo contro la Sampdoria del 17 febbraio. La data di ripresa è fissata, come riporta l'Agenzia Ufficiale biancoceleste, per il 4 agosto a Formello.

