PRIMAVERA - Lazio - Cosenza, una Coppa in salita: l'anteprima del match

Dopo l'importante vittoria in campionato contro il Torino, la Lazio di Menichini è di nuovo al lavoro per preparare il prossimo impegno. Giovedì infatti, comincia il percorso in Coppa Italia Primavera per le giovani aquile, che dovranno vedersela contro il Cosenza nel primo turno eliminatorio. Un percorso che se andrà avanti, sarà lungo e difficile. I biancocelesti in caso di vittoria, dovranno vedersela in trasferta contro la vincente di Napoli-Ascoli nel secondo turno eliminatorio. In caso di conquista di un pass per gli ottavi invece, ecco i campioni d'Italia in carica dell'Atalanta. Insomma, non di certo il sorteggio migliore, considerando anche i tanti impegni stagionali (Youth League e Campionato) che renderanno il percorso ancor più intenso.

LAZIO - Menichini ruota un po' gli undici visti contro il Torino, facendo turnover soprattutto in attacco. Pica partirà dal primo minuto, esordio per Tommaso Marino in maglia biancoceleste. Davanti Castigliani, Tare e Marinacci, prenderanno il posto di Shehu, Moro e Nimmermeer. Nasri deve ancora risolvere alcune pratiche burocratiche, mentre Adeagbo è ancora infortunato. Non ce la fanno a recuperare Cerbara e Cesaroni.

COSENZA - La squadra allenata da Emanuele Ferraro è all'esordio stagionale, in quanto il campionato Primavera 2 inizierà con due settimane di ritardo rispetto alla prima serie. La squadra è ancora in costruzione ma la strategia societaria è stata quella di affidarsi soltanto ad elementi classe 2002/2003. Nessun fuoriquota in formazione, l'obiettivo è far crescere i più giovani per avviare un ciclo a medio-lungo termine. Da tenere d'occhio l'ex di turno Massimo Zilli, ieri passato ufficialmente alla società calabrese e già pronto a sfidare in campo i suoi ex compagni.



Lazio-Cosenza

Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Primavera



Giovedì 24 settembre 2020 alle ore 15:00 presso il Campo 'Marzucchi' di Ardea

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-3) - Furlanetto; Novella, Pino, Pica, T. Marino; Bertini, Marino, Czyz; Castigliani, Tare, Marinacci. A disp. Peruzzi, Zappalà, Migliorati, Ferrante, Franco, Ndrecka, Moro, Nimmermeer, Shehu. All. Menichini.

COSENZA (4-3-1-2) - Patitucci; Nobile, Ficara, Musumeci, La Vardera; Prestianni, Maresca, Florenzi; Oi; Zilli, Arioli. A disp. Baldovino, Licciardello, Belcastro, Gagliardi, Gaudio, Caracciolo, Nicolau. All. Emanuele Ferraro

Arbitro: Simone Taricone (sez. Perugia)

Assistenti: Matteo Pressato e Federico Fratello di Latina