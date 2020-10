PRIMAVERA - Lazio, tris anche al Napoli: biancocelesti agli ottavi con l'Atalanta

La Lazio vince ancora e dopo aver rifilato tre reti al Cosenza, con lo stesso risultato (3-1) elimina dalla Coppa Italia anche il Napoli. I biancocelesti, nonostante l'ampio turnover, approdano così agli ottavi di finale della competizione di categoria, dove affronteranno l'Atalanta, campione d'Italia in carica. A decidere le sorti della sfida le reti di Bertini, Castigliani e Nimmermeer, tutte segnate nel secondo tempo. A poco serve il gol del momentaneo 2-1 siglato da Acampa, con il Napoli mai davvero pericoloso dalle parti di Furlanetto, poco impegnato quest'oggi. A mettersi in evidenza quest'oggi il giovane Castigliani, fresco di firma su un contratto triennale con la Lazio e sempre più al centro del progetto di Menichini. Trascinante quest'oggi. Secondo gol in due partite di Coppa Italia per Bertini, per l'attaccante Nimmermeer si tratta invece del primo centro stagionale. Franco sfortunato sbaglia un rigore nel finale.

Primavera TIM Cup - II turno eliminatorio

Napoli - Lazio 1-3 (62' Bertini, 65' Castigliani, 78' Acampa, 89' Nimmermeer)

Mercoledì 20 settembre 2020, ore 15:00

Palazzetto dello Sport di Cercola (G. Piccolo)

NAPOLI (4-3-3): Pinto; Potenza, Barba, Guarino, Sepe; Umile (67' Vergara), Iaccarino, Ceparano (58' Marrazzo); Ambrosino (76' Altomare), Cioffi (67' D'Agostino), Romano (76' Acampa). A disp.: Baietti, Daniele, Virgilio, Costanzo. All.: Emmanuel Cascione.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Migliorati, Pica, Franco, T. Marino (87' Ndrecka); Castigliani, Bertini (70' A. Marino), Shehu (87' Novella); Marinacci (70' Raul Moro) Tare (39' Nimmermeer), Ferrante. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Czyz, Campagna All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Gianluca Grasso (sez. di Ariano Irpino)

Ass.: Fine - Cipolletta

Ammoniti: Shehu (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio di Grasso, Lazio agli ottavi di finale.

90'+3 - Ultimo giro di lancette.

90'+1 - Dagli undici metri va Franco che calcia ma si fa neutralizzare il pallone da Pinto.

90' - 4 di recupero concessi.

90' - Nimmermeer a terra in area, Grasos indica il dischetto. Rigore per la Lazio.

89' - GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! La chiude definitivamente la Lazio con Nimmermeer. Fa tutto Raul Moro, che penetra in area poi scarica all'indietro premiando l'inserimento dell'attaccante olandese che apre il piattone e batte Pinto.

87' - Ecco gli ultimi due cambi di Menichini: dentro Ndrecka e Novella al posto di Shehu e T. Marino.

83' - Crampi per T. Marino, Lazio momentaneamente in dieci. Menichini pensa al cambio.

78' - Gol del Napoli! Accorciano i padroni di casa con l'eurogol di Acampa, appena entrato. Calcia a giro sul secondo palo beffando Furlanetto sotto l'incrocio.

76' - Ultime mosse per Cascione: Altomare e Acampa in campo al posto di Ambrosino e Romano. Provano a riaprirla i partenopei.

70' - Doppio cambio anche per la Lazio: fuori Bertini e Marinacci, dentro Marino e Raul Moro.

67' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Vergara e D'Agostino, fuori Umile e Cioffi.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Uno-due pazzesco della Lazio. Discesa incredibile di Castigliani che parte dalla sua metà campo dalla fascia, poi di forza resiste all'attacco di Guarino in area e di precisione batte Pinto.

62' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Lazio in vantaggio con un bolide di Bertini dai 25 metri, dopo il rinvio sbagliato della difesa del Napoli. Pallone imprendibile per Pinto.

61' - Punizione insidiosa per la Lazio. Calcia Bertini, pallone di poco alto.

58' - Primo cambio per i padroni di casa. Nel Napoli fuori Ceparano e dentro Marrazzo.

56' - Azione personale di forza di Castigliani che poi calcia da posizione defilata colpendo il palo esterno.

52' - Partita ancora bloccata. Pochissime emozioni. I cambi potrebbero risultare decisivi.

48' - Calcio d'angolo per la Lazio: prova la deviazione Franco, attento Pinto!

46' - Si riparte! Comincia la seconda frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Finisce qui un primo tempo senza emozioni!

45' - 1 minuto di recupero.

42' - Risponde la Lazio con Castigliani. Pallone bloccato in presa bassa da Pinto.

41' - Si mette in proprio Cioffi che poi dal limite calcia a giro: pallone di pochissimo alto.

39' - Non ce la fa Tare, al suo posto entra Nimmermeer, primo cambio Lazio.

36' - Tare esce zoppicante. Si scalda Nimmermeer.

34' - A terra Tare che si accascia al suolo dopo aver controllato un pallone al limite dell'area. Interviene lo staff sanitario.

32' - Partita bloccata, poche emozioni e occasioni degne di nota da segnalare finora.

29' - Corner per la Lazio, ci prova Franco a staccare, parata semplice per Pinto.

26' - Conclusione insidiosa di Ceparano dai 30 metri, pallone controllato da Furlanetto che termina sul fondo.

23' - Si divora il vantaggio il Napoli. Cross dalla destra di Umile che attraversa tutta l'area e finisce nella disponibilità di Romano. L'attaccante partenopeo manca l'appuntamento con il pallone lisciano clamorosamente.

18' - Grande discesa di Castigliani che parte da centrocampo e si presenta in area. Spintonato da un avversario calcia sull'esterno della rete. In mezzo avrebbe potuto servire due compagni.

16' - Ci prova Bertini con un tiro dalla distanza. Pallone di poco alto sopra la traversa.

15' - Bella azione della Lazio, cross basso di Migliorati al centro per l'inserimento di Castigliani che non riesce in scivolata nella deviazione vincente.

11' - Brutto fallo di Shehu in ritardo su Romano. Ecco il primo ammonito della gara.

9' - Rischia qualcosa la Lazio. Cioffi ruba il pallone davanti a Furlanetto, poi è costretto a defilarsi grazie all'intervento del portiere biancoceleste che permette alla difesa di riposizionarsi.

7' - Lancio in profondità di Castigliani per la corsa di Ferrante, pallone leggermente lungo, interviene la difesa del Napoli, altrimenti si sarebbe trovato in porta.

5' - Fase di studio della gara, le due squadre per il momento non affondano il colpo.

1' - Partiti in questo momento!

PRIMO TEMPO - Secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Primavera, la Lazio di Menichini, in cerca di un pass per gli ottavi di finale, affronta in trasferta il Napoli. La vincente dovrà vedersela contro l'Atalanta. Il tecnico biancoceleste è costretto però ad operare diversi cambi di formazione. In campo molte seconde linee per far fronte ai tanti impegni ravvicinati di questo inizio di stagione. Già tre le gare giocate nel giro di una settimana. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Napoli-Lazio.