FORMELLO - Lazio, 15’ aperti ai media: ecco la rifinitura anti-Nizza - FT&VD

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento di rifinitura a Formello, poi domani il Nizza. Alle 17:15 iniziano i 15 minuti aperti alla stampa, a breve scatteranno anche le prove tattiche in vista della seconda giornata di Europa League. Out lo squalificato Noslin così come Castrovilli, Hysaj e Basic non presenti in lista Uefa. Patric si allena a parte per un differenziato. Ecco le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it alla vigilia.

Pubblicato il 02/10