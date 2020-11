FORMELLO - Lazio, attesa Immobile. Non si vede ancora Luis Alberto

FORMELLO - Due giorni per preparare la sfida con la Juventus, l’ultima fatica prima della sosta del campionato. Simone Inzaghi stamattina deve fare a meno dei calciatori già stoppati questa settimana. Sul campo non si vedono Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Luis Alberto (ieri ha postato i risultati di un test negativo, deve completare i controlli prima del ritorno in gruppo), Djavan Anderson e Immobile. Assente anche Lulic, ieri pomeriggio sul terreno di gioco per l’allenamento facoltativo. Stamattina a Formello, alle ore 9, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi. Domani durante la rifinitura si capirà chi potrà avere il via libera e rimettersi a disposizione domenica. Per questo le prove tattiche sono state rinviate alla vigilia del match coi bianconeri. Riscaldamento, possesso palla e partitella a campo ridotto (risparmiata ai titolari con lo Zenit) nella seduta odierna. Radu viaggia verso il recupero completo e partecipa all’intera sgambata. Patric, sempre impiegato dall’inizio in questo scorcio di stagione, svolge un lavoro atletico a parte. Non è in dubbio.

Pubblicato il 6/11/2020 alle 11.50