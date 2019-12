FORMELLO - Lazio, da oggi via alle prove anti-Cagliari

FORMELLO - La prima seduta anti-Cagliari è quella di scarico. La Lazio è rientrata giovedì sera da Rennes e ieri ha ripreso gli allenamenti a Formello alle ore 15: rosa divisa in due gruppi, da una parte chi ha affrontato i francesi, dall'altra chi è rimasto a riposo (compresi quelli entrati nel corso del secondo tempo). La squadra tornerà a lavorare insieme da domani, scatteranno le prove tattiche in vista del monday-night con i sardi. Simone Inzaghi rilancerà tutti i big per la corsa Champions. Il primo è il Tucu Correa, che tornerà a fare coppia con Immobile in attacco. Pronti a centrocampo Leiva, Milinkovic in mezzo (con loro Luis Alberto) e Lulic che dovrebbe agire sulla fascia sinistra. Il capitano questo pomeriggio ha svolto dei controlli in Clinica Paideia, ma non sembra a rischio per la trasferta. Dietro riecco Radu e Luiz Felipe ai lati di Acerbi. Strakosha tra i pali. Contro il Cagliari, salvo sorprese, si rivedrà la Lazio che ha affrontato e piegato la Juve.

LAZIO: L'ANGOLO TATTICO DELL'EUROPA LEAGUE

COPPA ITALIA: VARIAZIONE D'ORARIO PER LAZIO - CREMONESE

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 13/12 alle ore 18:35