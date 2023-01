FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri spinge sulla tattica, senza Casale...

Pubblicato alle 13

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Si conclude anche la seduta pomeridiana. Oltre a Gila, assente da giorni per la contusione al piede, nella seconda sgambata della giornata non si vedono in campo Casale e Fares, aggregato alla rosa negli ultimi giorni. Aggregato il baby difensore della Primavera Ruggeri, che ha affiancato Romagnoli durante le prove tattiche, andate in scena dopo il lavoro di forza esplosiva e la fase dedicata alla rapidità. Da domani un allenamento al giorno fino alla rifinitura di sabato mattina. Sarri, a centrocampo e in attacco, dovrebbe confermare le scelte anti-Empoli: Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto in mediana, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni nel tridente offensivo. In difesa dipende dalle condizioni di Casale, risparmiato nel pomeriggio poiché leggermente influenzato. Patric si tiene pronto per affiancare Romagnoli nel caso di condizioni non ottimali da parte dell'ex Verona.

FORMELLO - Doppia fatica per risollevarsi dal doppio scivolone. Si parte di mattina con la squadra divisa per reparti, si replicherà nel pomeriggio per l’allenamento tecnico con un gruppo unico. Sarri sfrutta la prima sgambata per lavorare dal punto di vista tattico. Il tecnico coi difensori, il vice Martusciello insieme ai centrocampisti e agli attaccanti. Manca solo Gila, ai box per una forte contusione al piede rimediata prima della trasferta di Lecce. In gruppo Patric (aveva accusato qualche sintomo influenzale) e anche Lazzari, squalificato contro il Sassuolo per il giallo di domenica con l’Empoli (era in diffida). Al posto dell’ex Spal toccherà a Hysaj, testato a destra in una delle due linee a quattro provate in mattinata.

Pubblicato l'11/01