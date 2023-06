FORMELLO - Lazio, Felipe torna titolare. Dubbio Lazzari-Pellegrini

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Felipe Anderson verso il ritorno tra i titolari. È entrato bene domenica scorsa, si riprenderà il posto a destra. Pedro, stamattina, ha partecipato alle prove tattiche della vigilia per poi essere risparmiato durante la partitella conclusiva. Lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, stavolta comunque insidia più la maglia di Zaccagni che quella di Felipe. Immobile in mezzo non è in discussione.

RECUPERO. A centrocampo in vantaggio lo stesso terzetto visto contro Udinese e Cremonese: Vecino in regia tra Milinkovic e Luis Alberto. Cataldi ha svolto l’intera rifinitura in gruppo, non è ancora al massimo, ma entrerà nella lista dei convocati dopo oltre un mese di stop per l’infortunio al polpaccio destro. In difesa ok Romagnoli, favorita la solita coppia con Casale. Sulle fasce, con Marusic out (operato di ernia inguinale), il dubbio è tra Lazzari e Pellegrini. Hysaj si muoverà a destra o a sinistra a seconda della scelta di Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Pellegrini, Basic, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Pedro, Gonzalez. All.: Sarri.

Pubblicato il 2/06